2019-10-08T15:48:43+03:00
Общество

Ремонт моста через Бугач, поставивший в пробки район Красноярска, завершится 19 ноября

Ждем!
Ася ЖУКОВА
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Ремонт моста через Бугач, поставивший в пробки район Красноярска, завершится 19 ноября.Ремонт моста через Бугач, поставивший в пробки район Красноярска, завершится 19 ноября.Фото: Ася ЖУКОВА
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Из-за ремонта моста через реку Бугач часть Железнодорожного района Красноярска встала в пробках. Впрочем, заторы (а они наблюдаются на улицах Маерчака, Калинина и не только), должны прекратиться ориентировочно 19 ноября, когда завершатся работы.

Напомним, они продолжаются с конца июля. Необходимость в них назрела давно. До этого «переправу» капитально не ремонтировали ни разу.

Сейчас половина моста уже готова. Заменили опорные части балок, восстановили укрепление конусов насыпи, поставили новые барьеры и ограждения, перенесли сети связи. Не так давно приступили к ремонту второй части (той, что из центра в сторону Калинина). Работы ведет ООО «СибМост».

На участке организовано реверсивное движение транспорта. Из-за пробок водителям рекомендуется отправляться в объезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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