Ремонт моста через Бугач, поставивший в пробки район Красноярска, завершится 19 ноября
Из-за ремонта моста через реку Бугач часть Железнодорожного района Красноярска встала в пробках. Впрочем, заторы (а они наблюдаются на улицах Маерчака, Калинина и не только), должны прекратиться ориентировочно 19 ноября, когда завершатся работы.
Напомним, они продолжаются с конца июля. Необходимость в них назрела давно. До этого «переправу» капитально не ремонтировали ни разу.
Сейчас половина моста уже готова. Заменили опорные части балок, восстановили укрепление конусов насыпи, поставили новые барьеры и ограждения, перенесли сети связи. Не так давно приступили к ремонту второй части (той, что из центра в сторону Калинина). Работы ведет ООО «СибМост».
На участке организовано реверсивное движение транспорта. Из-за пробок водителям рекомендуется отправляться в объезд.
ИСТОЧНИК KP.RU