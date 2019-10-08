Когда красноярцы меняют резину на своих автомобилях

СЕГОДНЯ 15:44 2019-10-08T15:44:36+03:00

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С приближением зимы для автолюбителей встаёт задача по смене летней резины на зимнюю. Именно на эту сезонную тему справочная по ценам 2-999-999 провела опрос среди автосервисов и шиномонтажных мастерских Красноярска.

Специалисты шиномонтажных и автомастерских рассказали, что чаще всего автовладельцы обращаются за сменой шин с выпадением первого снега, лишь 20% заботятся об этом заблаговременно и приезжают на замену шин в конце сентября – начале октября.

В пик сезона поток клиентов составляет до 70 чел/машин в день, в среднем же количество клиентов в шиномонтажных мастерских 25-30 в день, из них большинство предпочитают обращаться по записи, и лишь 30% выбирают «живую очередь».

Средняя стоимость замены шин составляет 1500 рублей. Цены начинаются от 500 рублей и достигают 4000 рублей.

В среднем 40% автовладельцев меняют шины на новые.

Также выяснилось, что многие автосервисы предлагают услугу хранения шин. Ею готовы воспользоваться в среднем около 20% автомобилистов. Средняя цена на услугу хранения шин достигает 1500 рублей за сезон, конечная стоимость зависит от размера шин.