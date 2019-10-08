2019-10-08T14:37:15+03:00
Происшествия

Спасаясь от огня, красноярка сорвалась с 5 этажа

При пожаре в Солнечном погиб человек, еще 15 эвакуировались [видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Спасаясь от огня, красноярка сорвалась с 5 этажа. Фото, видео: ЧП - Красноярск.Спасаясь от огня, красноярка сорвалась с 5 этажа. Фото, видео: ЧП - Красноярск.
Изменить размер текста:

В микрорайоне Солнечный Красноярска женщина, спасаясь от огня, сорвалась с карниза пятого этажа. Пожар случился во вторник, 8 октября, на улице Петрушина, 1.

Здесь загорелась одна из квартир на пятом этаже. Полыхнули вещи, помещение наполнилось дымом. Выбраться через дверь находящаяся там женщина уже не сумела. Чтобы не задохнуться, выбралась наружу через балкон.

На кадрах видно: она буквально повисла на перилах, стоя на узеньком карнизе. Но в какой-то момент руки не выдержали – женщина упала вниз. Ее с тяжелыми травмами увезли в больницу на «скорой». Еще один жилец, мужчина, погиб, насмерть отравившись едким дымом.

Пожар в Солнечном. Женщина сорвалась с карниза. Видео: ЧП - Красноярск

- Ранг пожара №1, это самый низкий, - поясняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. – Площадь 20 квадратных метров. До прибытия пожарных эвакуировались 15 человек, из них 8 детей. Пожар ликвидировали в 17.54.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новым директором ФСИН России назначен экс-глава красноярского УФСБ
Замдиректора красноярской школы попала под уголовное дело за взятку
Ремонт моста через Бугач, поставивший в пробки район Красноярска, завершится 19 ноября
Когда красноярцы меняют резину на своих автомобилях
Военные подключились к поискам пропавшего в Туве подростка
У вице-мэра Красноярска Владислава Логинова проводит обыски ФСБ
Герда, Льдинка или Умка? Красноярцам предложили выбрать имя для спасенной в Норильске медведицы
Новый центр общественного здоровья открыли в Красноярске
Второй мост через Качу построят в Красноярске
Педофила в 155 см ростом ищут в Красноярске
В Красноярске вооруженный ножом нелегал надругался над девушкой в лифте
Умные счетчики для повышения качества электроснабжения массово внедряют в Красноярском крае
ВТБ Капитал Инвестиции совершенствует мобильное приложение для инвестиций
Подруга взяла деньги в долг и не отдает. Помогли приставы
Красноярцы не признались в любви к женщинам с низкой социальной ответственностью
ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам