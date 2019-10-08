Спасаясь от огня, красноярка сорвалась с 5 этажа

СЕГОДНЯ 14:37 2019-10-08T14:37:15+03:00

При пожаре в Солнечном погиб человек, еще 15 эвакуировались [видео]

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В микрорайоне Солнечный Красноярска женщина, спасаясь от огня, сорвалась с карниза пятого этажа. Пожар случился во вторник, 8 октября, на улице Петрушина, 1.

Здесь загорелась одна из квартир на пятом этаже. Полыхнули вещи, помещение наполнилось дымом. Выбраться через дверь находящаяся там женщина уже не сумела. Чтобы не задохнуться, выбралась наружу через балкон.

На кадрах видно: она буквально повисла на перилах, стоя на узеньком карнизе. Но в какой-то момент руки не выдержали – женщина упала вниз. Ее с тяжелыми травмами увезли в больницу на «скорой». Еще один жилец, мужчина, погиб, насмерть отравившись едким дымом.

Пожар в Солнечном. Женщина сорвалась с карниза. Видео: ЧП - Красноярск

- Ранг пожара №1, это самый низкий, - поясняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. – Площадь 20 квадратных метров. До прибытия пожарных эвакуировались 15 человек, из них 8 детей. Пожар ликвидировали в 17.54.

ИСТОЧНИК KP.RU