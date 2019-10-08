У вице-мэра Красноярска Владислава Логинова проводит обыски ФСБ

СЕГОДНЯ 13:33 2019-10-08T13:39:17+03:00

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В кабинете вице-мэра Красноярска Владислава Логинова прошли обыски, их провели сотрудники ФСБ. Сначала об этом сообщили несколько местных СМИ, а вскоре информацию подтвердил и сам чиновник.

Действительно, обыски были, рассказал он корреспонденту «7 канала». Сотрудники ФСБ осмотрели его кабинет, подготовили протокол. В документе было четко указано: обыски связаны с задержанием замруководителя департамента муниципального имущества Ирины Тюриной. В итоге вице-мэр подписал бумаги и вернулся к работе.

Напомним, о том, что Ирина Тюрина задержана, стало известно на днях. Ее подозревают в получении взятки - 200 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU