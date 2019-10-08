Новый центр общественного здоровья открыли в Красноярске

СЕГОДНЯ 10:42 2019-10-08T10:42:14+03:00

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Анализы крови, ЭКГ, онкоскрининг… На правобережье Красноярска открыли современный центр общественного здоровья, сообщили в пресс-службе минздрава.

Важно: сюда могут обращаться жители любого района Красноярска. Центр является одним из подразделений межрайонной больницы №3. Находится первом этаже жилого дома в Свердловском районе. Раньше здесь был травмпункт, но затем переехал. Несколько лет помещение пустовало, но недавно его отремонтировали, завезли специальное оборудование, мебель, технику.

Тут будут проводить диспансеризацию по принципу «зеленого коридора»: когда, проходя медосмотр, ты не мешаешь другим пациентам. Кроме того, можно получить медицинские консультации, сдать анализы, записаться в школу здоровья.

В центре - шесть кабинетов, из них два смотровых. Учреждение работает в две смены, с восьми утра до восьми вечера. Оно может принимать до 50 человек в день.

- Также до 2022-го года построят поликлинику в микрорайоне Покровском, разработают проектно-сметную документацию на строительство поликлиник в Свердловском и Советском районах, - отметил министр здравоохранения Борис Немик.

ИСТОЧНИК KP.RU