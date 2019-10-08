СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-08T10:09:00+03:00

Второй мост через Качу построят в Красноярске. На фото - мост через реку Бугач, здесь сейчас идет ремонт. Фото: Ася ЖУКОВА

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В Красноярске планируют возвести второй мост через реку Кача. Как сообщили в «Управлении автомобильных дорог по краю», в нынешнем году намечено реконструировать обход города в Емельяновском районе.

До конца 2021-го предполагается расширить дорогу от Северного шоссе в сторону Солонцов до четырех полос. Для этого нужно будет, в том числе построить второй мост через Качу.

- Думаю, в текущем году схема организация движения здесь не особенно изменится, - подчеркнул Николай Лукьянов, заместитель руководителя КРУДОР по строительству дорог. – А вот в 2021-м и 2022-м водителям придется потерпеть.

Кроме того, на участке обещают смонтировать ливневку и новые светильники, а также установить барьерное ограждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU