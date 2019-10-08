СЕГОДНЯ 09:46 2019-10-08T09:46:26+03:00

Педофила в 155 см ростом ищут в Красноярске. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю.

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В Красноярске ищут педофила, надругавшегося над 9-летней девочкой. Главная примета подозреваемого – рост около 155 сантиметров, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по краю.

По предварительным данным следователей, 14 сентября нынешнего года он набросился на ребенка прямо во дворе школы на улице Энергетиков. Совершил насильственные действия сексуального характера, а затем сбежал.

Девочка рассказала все родителям, описала нападавшего. С ее слов, мужчине около 30 лет, среднего телосложения, малорослый.

КОНКРЕТНО

Если вы узнали подозреваемого, срочно позвоните по номеру (391) 2-27-06-45.

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ИСТОЧНИК KP.RU