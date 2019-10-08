2019-10-08T09:46:26+03:00
Происшествия

Педофила в 155 см ростом ищут в Красноярске

Подозреваемый напал на 9-летнюю девочку [фото]
Ася ЖУКОВА
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Педофила в 155 см ростом ищут в Красноярске. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю.Педофила в 155 см ростом ищут в Красноярске. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю.
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В Красноярске ищут педофила, надругавшегося над 9-летней девочкой. Главная примета подозреваемого – рост около 155 сантиметров, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по краю.

По предварительным данным следователей, 14 сентября нынешнего года он набросился на ребенка прямо во дворе школы на улице Энергетиков. Совершил насильственные действия сексуального характера, а затем сбежал.

Девочка рассказала все родителям, описала нападавшего. С ее слов, мужчине около 30 лет, среднего телосложения, малорослый.

КОНКРЕТНО

Если вы узнали подозреваемого, срочно позвоните по номеру (391) 2-27-06-45.

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Студентка вуза возвращалась домой в одну из многоэтажек на улице Лесопарковая. Это было в середине сентября около одиннадцати часов вечера. Вслед за ней в кабину лифта вошел мужчина. Достал нож, стал угрожать убийством, если начнет кричать. А потом «совершил иные действия сексуального характера» (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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