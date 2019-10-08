2019-10-08T09:21:45+03:00
Происшествия

В Красноярске вооруженный ножом нелегал надругался над девушкой в лифте

Все случилось в Октябрьском районе [эксклюзив kp.ru]
Ася ЖУКОВА
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Вооруженный ножом нелегал надругался над молодой девушкой в лифте.Вооруженный ножом нелегал надругался над молодой девушкой в лифте.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске вооруженный ножом мигрант-нелегал надругался над 21-летней девушкой. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск стало известно из собственных источников.

Студентка вуза возвращалась домой в одну из многоэтажек на улице Лесопарковая. Это было в середине сентября около одиннадцати часов вечера. Вслед за ней в кабину лифта вошел мужчина. Достал нож, стал угрожать убийством, если начнет кричать. А потом «совершил иные действия сексуального характера».

Когда нападавший отпустил ее и скрылся, девушка бросилась в свою квартиру, позвонила в полицию. Спустя несколько дней вышли на след подозреваемого. Им оказался 29-летний мужчина, он приехал в Красноярск из другого государства, чтобы найти работу. Однако с миграционного учета выбыл. Буквально накануне случившегося приняли решение о его выдворении, выписали штраф – 2000 рублей… И тут мужчина попал под уголовное дело.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему «светит» серьезный срок. Кстати, раньше судимостей он не имел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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