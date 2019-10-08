Умные счетчики для повышения качества электроснабжения массово внедряют в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 08:20 2019-10-08T08:22:28+03:00

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Новые, современные цифровые решения для повышения качества электроснабжения внедряют в Красноярском крае. Этим жители региона обязаны компании «Россети Сибирь».

И вот результат: среди регионов присутствия энергетиков наш край признан одним из лидеров по введению умных счетчиков, образующих интеллектуальную систему учета (ИСУЭ).

Числа говорят сами за себя: за восемь месяцев текущего года установлено 6171 умных счетчиков. Активнее всего проводились работы в Емельяновском районе. Именно здесь воплощается комплексный инновационный проект «Цифровой РЭС». Его цель – повышение наблюдаемости, управляемости и эффективности работы электрической сети.

Интеллектуальные приборы учета электроэнергии монтируются абсолютно бесплатно. Фото: «Россети Сибирь».

Отметим, внедрение в регионе ИСУЭ началось в 2011-м году. За это время общее количество умных счетчиков достигло 84 654 штук. В нынешнем году планируется установить еще 24000. В итоге интеллектуальная система охватит 50% всех потребителей края.

- В ближайшие месяцы работа по внедрению ИСУЭ будет вестись усиленными темпами, - подчеркивают представители компании. - Основной упор будет сделан на западную группу районов, в первую очередь – Шарыповский и Ужурский районы. В этот период возможны кратковременные ограничения по подаче электроэнергии. Просим отнестись с пониманием к таким ситуациям.

КОНКРЕТНО

Что дает установка интеллектуальных счетчиков?

Во-первых, это возможность повысить качество и точность учета. Во-вторых, способ автоматически выявлять очаги потерь электроэнергии, обеспечивать интеллектуальное управление энергопотреблением. По оценкам экспертов, коммерческие потери снизятся до 12%. В будущем это позволит перейти на 100%-ную автоматизацию и полностью исключить такие потери.

Во сколько она обойдется потребителю?

Интеллектуальные приборы учета электроэнергии монтируются абсолютно бесплатно. Посредством дистанционного пульта потребители смогут сами снимать показания умных счетчиков - в любое удобное время. А специалисты компании будут выполнять автоматический сбор показаний всех приборов учета, единомоментно. Еще один важный нюанс: подобные счетчики помогут потребителям перейти на многотарифный учет. Как следствие – экономия на оплате за электричество. И последнее: переход на умные счетчики обеспечит защиту электрооборудования от внешних воздействий.