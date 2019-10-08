2019-10-08T07:16:41+03:00
Общество

Красноярцы не признались в любви к женщинам с низкой социальной ответственностью

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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Красноярцы не признались в любви к женщинам с низкой социальной ответственностью. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.Красноярцы не признались в любви к женщинам с низкой социальной ответственностью. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.
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Жители Красноярска не особенно жалуют женщин с пониженной социальной ответственностью. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного независимым агентством Zoom Market.

Оказалось, чаще всего услугами таких дам пользовались мужчины из Екатеринбурга, Краснодара и Москвы. Это лидеры рейтинга, включающего 25 городов. Красноярск же в нем на 12-м месте, то есть практически в середине списка.

Примечательно, что его составили на основе признаний самих мужчин. Им задавали три вопроса: как относитесь к таким женщинам; пользовались ли услугами; нужно легализовывать подобную деятельность?

К слову, 78% российских мужчин относятся к девушкам легкого поведения нейтрально, 4% положительно и 18% отрицательно.

При этом 23% признались: они или друзья пользовались услугами интим-женщин. 31% мужчин за легализацию продажной любви, 57% против, а 12% все равно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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