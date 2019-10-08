2019-10-08T08:12:36+03:00
Экономика

ВТБ Капитал Инвестиции совершенствует мобильное приложение для инвестиций

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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ВТБ Капитал Инвестиции запустили обновленную версию мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции» с расширенным функционалом и новыми возможностями.

Пользователям стало доступно приобретение государственных облигаций для населения, размещаемых Министерством финансов РФ - ОФЗ-н. Бумаги не обращаются на бирже, доступны к покупке и продаже через банки-агенты, одним из которых выступает ВТБ. Комиссия брокера при такой инвестиции составит 0%, купонный доход выплачивается два раза в год и не облагается налогом. Сумма вложений – от 10 тыс. руб.

В новую версию приложения добавлен календарь купонов и дивидендов: их история и прогноз, расчет планируемых потоков платежей. Через купонный календарь можно посмотреть, по каким облигациям в ближайшее время будут выплаты. Там же работает сортировка по названию и размеру суммы к получению. Клиентам теперь не придется считать будущие поступления вручную. Приложение построит график платежей по купонам и погашениям по конкретному портфелю. В новой версии можно просматривать и ближайшие планируемые к выплатам дивиденды. «ВТБ Мои Инвестиции» подскажет правильную дату для покупки акций с получением дивидендов.

Инвесторы также теперь смогут пользоваться дополнительными типами долгосрочных заявок: stop-loss и take-profit. Расширены описания торгуемых инструментов и эмитентов, добавлены подсказки для удобства открытия счета.

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