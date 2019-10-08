2019-10-08T06:32:07+03:00
Происшествия

Насмерть задавившего женщину бесправника задержали в Красноярском крае

В его машине нашли спиртное [фото]
Ася ЖУКОВА
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Насмерть задавившего женщину пьяного бесправника задержали в Красноярском крае. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.Насмерть задавившего женщину пьяного бесправника задержали в Красноярском крае. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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В Абанском районе Красноярского края задержали водителя, насмерть задавившего женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла в поселке Почет. Здесь неизвестный совершил наезд на 60-летнюю пенсионерку. От тяжелых травм она умерла на месте. А водитель скрылся.

Однако вскоре на него вышли полицейские. Подозреваемого задержали в лесу – неподалеку от Почета. Им оказался 46-летний мужчина, ранее судимый, без прав. В момент аварии он был пьян, поэтому не справился с управлением. К тому же в его машине ВАЗ-2121 нашли спиртное.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Машину поместили на спецстоянку. Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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