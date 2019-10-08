2019-10-08T06:06:28+03:00
Общество

Живи, кроха! Застрявшего в западне щенка вызволили полицейские

Малышу чуть больше месяца, выбраться сам он бы не смог [фото]
Ася ЖУКОВА
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Застрявшего в западне щенка вызволили полицейские. Фото: ГУ МВД Росии по РХ, Ася Жукова.Застрявшего в западне щенка вызволили полицейские. Фото: ГУ МВД Росии по РХ, Ася Жукова.Фото: Ася ЖУКОВА
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Добрая история из Хакасии: полицейские спасли из «ловушки» крохотного щенка. Как все было, рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД России по Республике.

Щенок, которому чуть больше месяца, - питомец 66-летней жительницы Черногорска Татьяны Карасевой. На днях с ним приключилась беда. Любопытный малыш бегал по дому и попал… между стеной и трубой.

Татьяна Николаевна пыталась выручить его сама. Но не сумела – питомец застрял наглухо. Сколько не билась, даже рука опухла, бесполезно. А малыша жалко до слез!

Вот и придумала – обратиться в дежурную часть. Понятно, что спасением животных полицейские не занимаются, но тут остаться в стороне просто не смогли.

На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы Максим Фефелов и Константин Чичинов. Сначала старались освободить щенка вручную – никак. Тогда попросили у хозяйки плотницкий инструмент. И получилось!

- Пытались сделать все бережно, чтобы не навредить бедолаге, - признаются полицейские.

Поняв, что свободен, малыш еще на слабых лапках – с писком – пошел к хозяйке. И она подхватила его на руки.

- Спасибо огромное! – благодарит женщина. – Я так переживала, что от волнения вместо службы спасения набрала «02». Поразилась, когда на пороге увидела полицию. А ваши ребята не растерялись – помогли. Если бы не они, не представляю, что могло бы произойти с малышом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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