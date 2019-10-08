2019-10-08T05:32:52+03:00
Общество

Их тысячи. Красноярцы жалуются на нашествие божьих коровок

Рассказываем подробности [фото]
Ася ЖУКОВА
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Красноярцы жалуются на нашествие божьих коровок. Фото: Мой мкрн Солнечный, irbisbaycovich.Красноярцы жалуются на нашествие божьих коровок. Фото: Мой мкрн Солнечный, irbisbaycovich.
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Жители Солнечного в Красноярске пожаловались на нашествие божьих коровок. Насекомые атакуют многоэтажные дома, облеплены все балконы и стекла, пишут люди в паблике микрорайона.

- Действительно, божьих коровок тысячи, и они везде, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск одна из жительниц микрорайона Анастасия. – Понятно, что вреда от них нет, но все же как-то не по себе, согласитесь?

Причем божьи коровки необычные, делятся люди. Насекомые черного цвета в красную крапинку:

- Что за нашествие? В Квартирах их ужас, как много! Грядет конец света?

Похожая картина наблюдается и в Лесосибирске. Там тоже – атака божьих коровок.

Кстати, биологи подтверждают: эти насекомые и впрямь безвредны. Даже, когда попадают в квартиры. Традиционно осенью они начинают перемещаться в сторону обычных для зимовки мест. И по пути заползают в дома.

Между прочим, популяция божьих коровок может влиять на урожайность в следующем году. Они будут уничтожать тлю, тем самым защищая растения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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