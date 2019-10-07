2019-10-07T17:00:56+03:00
Происшествия

В Хакасии женщина костылем и шторой убила своего обидчика

А перед этим устроила скандал с полицией
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии женщина костылем и шторой убила своего обидчикаВ Хакасии женщина костылем и шторой убила своего обидчикаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии женщина костылем и шторой убила мужчину. Это произошло накануне, 6 октября в одном из домов поселка Пригорска (город Черногорск). Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасского следкома, все началось днем ранее, в субботу.

38-летняя местная жительница пришла в гости к своему 44-летнему соседу. Там они выпили изрядное количество спиртного. А когда женщина засобиралась домой, она не нашла свои кроссовки. Вызвала полицию, потребовала найти ее обувь (она на самом деле лежала в соседней комнате).

Сотрудники полиции забрали ее в отделение, разбираться по поводу учиненного ею скандала. Затем отпустили. Но утром, вместо того, чтобы успокоиться, обиженная гражданка вновь пришла к своему знакомому и застолье продолжилось.

Под воздействием алкоголя вспыхнула обида, гостья обвинила хозяина, что это по его вине провела ночь в отделении. А потом и вовсе схватила костыль и стала наносить ему многочисленные удары. Под задушила мужчину шторой. Сейчас подозреваемая задержана, заведено уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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