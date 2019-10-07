В Ачинске 11-летний школьник стал бригадиром дворников

СЕГОДНЯ 16:41 2019-10-07T16:41:26+03:00

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В Ачинске 11-летний школьник Семен Колпаков сколотил себе бригаду дворников. Все ребята живут с ним в одном дворе. Летом парнишка один наводил порядок на придомовой территории, убирал мусор. А с наступлением осени забот прибавилось, нужно выметать опавшие листья. К тому же половину дня занимает школа. Вот парнишка и позвал себе на помощь нескольких друзей, а те с энтузиазмом согласились.

Семен, как бригадир, четко разделяет обязанности. Одному – убрать возле бордюров, другому – газон, третий уносит мешки с собранными листьями на свалку. Между прочим, младшие дети, глядя на Семена и его друзей, тоже хотят вступить в отряд. Но пока еще не справляются с инвентарем.

О необычной команде рассказал ачинский телеканал «ОСА». На работу ребят приятно глядеть, взрослые их хвалят. Но вот вопрос: почему же взрослые их не поддерживают делом? Взяли бы метлы, грабли – и во двор. Или считают занятие ребят детским баловством? И есть ли в этом дворе дворник, обязанностью которого и является уборка территории?

ИСТОЧНИК KP.RU