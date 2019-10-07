2019-10-07T16:12:16+03:00
Общество

Антимонопольщики проверят, почему резко выросли цены на авиабилеты из Москвы в Красноярск

Связано ли это с недобросовестной конкуренцией
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Антимонопольщики проверят, почему резко выросли цены на авиабилеты из Москвы в КрасноярскАнтимонопольщики проверят, почему резко выросли цены на авиабилеты из Москвы в КрасноярскФото: Мария ЛЕНЦ
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Федеральная антимонопольная служба проверит, почему резко выросли цены на авиабилеты из Москвы в Красноярск. Да и в целом, что происходит на внутреннем рынке в России, сообщает «ТВК Красноярск».

По информации УФАС за восемь месяцев текущего года перелет в эконом-классе на внутрироссийских направлениях стал дороже почти не 6 % в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Однако часто летающие в столицу и обратно красноярцы подметили, что на самом деле разница намного выше. Что стало тому причиной – этот вопрос и будут изучать антимонопольщики.

Они проанализируют, насколько подорожало авиатопливо, как сказывается конкурентная борьба за рынок российских авиакомпаний и существует ли накрутка со стороны фирм, которые занимаются розничной продажей авиабилетов.

Добавим, что подобную ситуацию сейчас наблюдают жители Архангельска и Оренбурга. А также Якутска, Магадана и Южно-Сахалинска. Также УФАС предупреждает, что будет проверять все заявления об якобы ожидаемом резком росте цен на предмет недобросовестной конкуренции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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