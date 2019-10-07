СЕГОДНЯ 15:27 2019-10-07T15:27:05+03:00

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В Красноярске на территории заповедника «Столбы» произошло ДТП. Пришлось даже вызывать сотрудников дорожной полиции, чтобы установить, кто виноват в такой ситуации. Случилось это на участке от улицы Свердловской до кордона Лалетино. Здесь разрешен проезд автомобилей. Любители ездить с комфортом норовят припарковать свои машины как можно ближе к контрольной точке. Обочины по обеим сторонам дороги зачастую заставлены так тесно, что между ними остается узкое пространство.

Водитель автобуса «ПАЗ», видимо, сильно старался проехать мимо двух иномарок, но не получилось. Очевидцы говорят, «притер» одну из них. Пришлось стоять два часа, потому что никто не мог выехать.

Подписчики паблика «ЧП-Красноярск» раскритиковали тех, кто паркует свои автомобили на территории заповедника до Лалетино (пусть даже официально это не запрещено). Однако добавим, что у центрального входа существует проблема с местами на парковке. И в адрес администрации города неоднократно обращались с просьбами расширить площадь парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU