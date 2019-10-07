«Русский Уголь» на 8% увеличил добычу каменного угля в Красноярском крае и на 9% - в Хакасии

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-07T14:05:27+03:00

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Добычу каменного энергетического угля в Сибири нарастила входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева компания «Русский Уголь». За 9 месяцев 2019 г. на 8% больше угля, чем за аналогичный период прошлого года, добыто на расположенном в Красноярском крае разрезе Саяно-Партизанский.

В Хакасии на разрезе Степной добыто свыше 3,3 млн тонн каменного угля, а обогащено – свыше 3,1 млн тонн. Это на 9% и 27% превышает результаты 3 квартала 2018 г.

Свыше 840 тысяч тонн каменного угля добыто на расположенном в Хакасии угольном разрезе Кирбинский, отрабатывающем запасы Бейского угольного месторождения. Этот разрез вошел в состав компании «Русский Уголь» в июле 2019 г.

Каменный энергетический уголь идет на нужды большой энергетики, промышленности, ЖКХ, а также поставляется на экспорт.

Всего за 9 месяцев 2019 г. на разрезах «Русского Угля» добыто 10,7 млн тонн твердого топлива. Это на 8% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU