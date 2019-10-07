2019-10-07T13:49:15+03:00
Происшествия

В Красноярске инспектор ПДН попал под машину, догоняя малолетнего нарушителя

Ему потребовалась медицинская помощь [эксклюзив kp.ru]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске инспектор ПДН попал под машину, догоняя малолетнего нарушителяВ Красноярске инспектор ПДН попал под машину, догоняя малолетнего нарушителяФото: Диана ИВАНОВА
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В Красноярске участковый инспектор ПДН попал под машину, догоняя малолетнего нарушителя. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно из собственных источников.

ЧП произошло в середине сентября этого года в Кировском районе, на улице Вавилова. Время – около 22 часов. Сотрудник полиции преследовал 14-летнего подростка, семиклассника, а тот пытался скрыться любым способом. Не задумываясь об опасности, не соблюдая никаких правил, бросился чрез проезжую часть, наперерез автомобилям. Инспектор – за ним. И в этот момент попал под иномарку.

Ему потребовалась медицинская помощь. Сломана рука и теперь несколько недель пострадавший проведет на больничном. Почему он преследовал подростка, остается только догадываться: мальчишка – воспитанник детского дома, из числа трудных подростков. К тому же он находился вне учреждения в позднее вечернее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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