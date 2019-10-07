2019-10-07T12:01:07+03:00
Общество

В Красноярске вандалы вновь разгромили парк «Кировский»

Через пару дней парк должны были открыть после благоустройства
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске вандалы вновь разгромили парк «Кировский». Фото: пресс-служба администрации городаВ Красноярске вандалы вновь разгромили парк «Кировский». Фото: пресс-служба администрации города
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В Красноярске вандалы вновь разгромили парк «Кировский». Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Здесь только-только закончилось благоустройство. Осталось сделать последние штрихи. Горожане ждали открытия, когда можно будет прийти сюда погулять с детьми, поиграть с мячом или покататься на велосипеде.

Однако минувшей ночью неизвестные навели здесь свой «порядок». Часть новых сеток на баскетбольном дереве (их повесили только в пятницу) уже оборвана. Содрана обшивка трибуны, которую ремонтировали и красили на прошлой неделе. Вокруг валяются обломки досок.

- Это уже не первый случай, когда парк становится жертвой вандалов. Весной очень сильные, но не очень порядочные граждане уже ломали стены амфитеатра, баскетбольные кольца, также частично повредили малые формы. К сожалению, ни в прошлый раз, ни сейчас злоумышленников установить не удалось. В сквере нет постоянной охраны и камер видеонаблюдения, - рассказали в мэрии.

Нужна помощь красноярцев: если на ваших глазах произошло подобное хулиганство, позвоните в полицию (номер с сотового – 102). Будет хорошо, если вы сфотографируете нарушителей. И тогда они заплатят за то, что разбили.

Новые баскетбольные сетки повесили в пятницу, но их порвали. Фото: пресс-служба администрации города

Новые баскетбольные сетки повесили в пятницу, но их порвали. Фото: пресс-служба администрации города

ИСТОЧНИК KP.RU

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