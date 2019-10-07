Лучший преподаватель ОБЖ Красноярского края работает в Иланском

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-07T11:35:04+03:00

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Лучший преподаватель школьного предмета под названием «Основы безопасности жизнедеятельности» работает в средней школе № 41 города Иланского. Его зовут Михаил Юшкевич. В пресс-службе краевого МЧС рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что в Новоселовском районе края прошел фестиваль учителей «Золотая осень». На него приехали более 200 учителей из 14 муниципальных образований. Михаил, как и его коллеги – педагоги по курсу ОБЖ – в течение двух дней «боролись» за звание лучшего учителя, выполняя ряд заданий.

- Учителя ОБЖ демонстрировали инновационные подходы к обучению учащихся, свои знания, выучку и навыки при прохождении этапов как теоретических, так и практических. Сначала необходимо было дистанционно выполнять ряд теоретических заданий, разработать план урока по теме «Первая помощь пострадавшему в походе», а затем реализовать его на практике для детей из лагеря, - прокомментировали в краевом МЧС.

К слову, в прошлом году победителем конкурса по данному предмету стал педагог из города Канска.

ИСТОЧНИК KP.RU