В Красноярске нашли самую глубокую дорожную колею в России

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-07T11:22:47+03:00

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В Красноярске обнаружили самую глубокую дорожную колею на проезжей части в России. Таким образом, краевой центр стал одним из лидеров рейтинга худших дорог страны. К такому выводу пришли активисты Общероссийского общественного движения «Народный Фронт», сообщает интернет-газета newslab.ru.

Исследовали проблемные для автомобилистов дороги в разных городах страны. В Красноярске зафиксировали выбоину глубиной в 10 сантиметров на улице Карла Маркса, недалеко от остановки «Перенсона». Это в 4 раза больше нормы. К слову, в настоящее время этой колеи уже нет, ее закатали под новым слоем асфальта. Самую глубокую лужу – около 20 сантиметров – нашли в Омске, а самую большую яму - в Рязани, ее размеры 15*60*5 см.

Однако объективен ли такой рейтинг? Судя по нему, замеры проводились на центральных улицах городов, тогда как меньше всего внимания власти уделяют именно окраинным дорогам.

ИСТОЧНИК KP.RU