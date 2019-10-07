2019-10-07T11:22:47+03:00
Общество

В Красноярске нашли самую глубокую дорожную колею в России

Но объективен ли такой рейтинг?
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске нашли самую глубокую дорожную колею в России. Фото: ООД «Народный фронт»В Красноярске нашли самую глубокую дорожную колею в России. Фото: ООД «Народный фронт»
Изменить размер текста:

В Красноярске обнаружили самую глубокую дорожную колею на проезжей части в России. Таким образом, краевой центр стал одним из лидеров рейтинга худших дорог страны. К такому выводу пришли активисты Общероссийского общественного движения «Народный Фронт», сообщает интернет-газета newslab.ru.

Исследовали проблемные для автомобилистов дороги в разных городах страны. В Красноярске зафиксировали выбоину глубиной в 10 сантиметров на улице Карла Маркса, недалеко от остановки «Перенсона». Это в 4 раза больше нормы. К слову, в настоящее время этой колеи уже нет, ее закатали под новым слоем асфальта. Самую глубокую лужу – около 20 сантиметров – нашли в Омске, а самую большую яму - в Рязани, ее размеры 15*60*5 см.

Однако объективен ли такой рейтинг? Судя по нему, замеры проводились на центральных улицах городов, тогда как меньше всего внимания власти уделяют именно окраинным дорогам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске вандалы вновь разгромили парк «Кировский»
Лучший преподаватель ОБЖ Красноярского края работает в Иланском
В Красноярском крае на рыбака завели уголовное дело за подделку документа
В Красноярске два медведя подрались на автобусной остановке
В Красноярске авиакомпанию оштрафовали за нарушение режима труда и отдыха
В Красноярске после ремонта открылся родильный дом 20-й больницы
В Красноярске на правобережье из-за аварии экстренно отключили холодную воду
В Красноярске из БСМП ушел пациент и пропал
Призрак «МММ» появился в Красноярске: пенсионерка перевела мошенникам полмиллиона рублей
В Красноярске студентка упала в салоне внезапно затормозившего автобуса
Жуткая находка: житель Хакасии обнаружил в лесу четырех повешенных собак
В центре Красноярска перекроют движение на нескольких улицах
В Красноярском крае приятели обчистили гаражи на полмиллиона рублей
В Красноярске в детском саду появилась машина для обнимания
За сутки на красноярских «Столбах» заблудились два туриста
В Хакасии участковый выехал на семейные разборки, а попал в роддом
Тимур Ожегов назначен на должность территориального директора Банка УРАЛСИБ в Красноярске
Житель Красноярского края заставил банк вернуть деньги за навязанные услуги
В Красноярском крае начинающего наркосбытчика посадили на 13,5 лет
Мэрия Красноярска ищет еще одного подрядчика на отлов бездомных собак
«Мы сделаем наш микрорайон комфортным!» Жители Солнечного вышли на митинг за благоустройство
Мужчина со свернутым носом и его друг со шрамом на губе насмерть забили на пустыре жителя Красноярска
Пьяного «полковника милиции», ехавшего по «встречке», задержали в Красноярске
СМИ: в Красноярске за взятку задержана чиновница департамента муниципального имущества
В Красноярске рабочая неделя начнется с тепла, но в конце - похолодает
Мать и отец бросили грудничка на парковке у спорт-отеля в Дивногорске
Молодые ели высаживают на месте срубленных у здания правительства Красноярского края
Женщина признана лучшим водителем автобуса в Красноярске