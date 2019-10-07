В Красноярском крае на рыбака завели уголовное дело за подделку документа

СЕГОДНЯ 10:47 2019-10-07T10:47:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Лесосибирске на рыбака завели уголовное дело за подделку документа. В пресс-службе транспортной полиции прокомментировали эту историю. У местного жителя есть в собственности моторная лодка. По закону для управления маломерными судами необходимо иметь разрешительное удостоверение судоводителя, его выдает инспекция по маломерным судам (ГИМС) МЧС России.

Такой документ у мужчины был. Однако когда он предъявил его инспектору ГИМС (тот сначала увидел, что транспортное средство не прошло технический осмотр и начал оформлять протокол), инспектор заметил признаки подделки удостоверения.

Как оказалось, обучение 51-летний житель Лесосибирска не проходил, квалификационный экзамен не сдавал и удостоверение он приобрел за 20 тысяч рублей 3 года назад. Экспертиза установила, что «корочку» отпечатали на цветном принтере. За то, что судно не прошло техосмотр, мужчину наказали штрафом в размере 5 тысяч рублей. А вот за использование фальшивого документа ему грозит до 1 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU