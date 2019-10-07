2019-10-07T10:22:52+03:00
Общество

В Красноярске два медведя подрались на автобусной остановке

Не настоящие медведи, аниматоры [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске два медведя устроили шоу восточных единоборств на автобусной остановке. Стоп-кадр видеоВ Красноярске два медведя устроили шоу восточных единоборств на автобусной остановке. Стоп-кадр видео
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В Красноярске два медведя устроили шоу на автобусной остановке. Сначала они пытались влезть в автобус 63 маршрута на остановке возле ТРЦ «Планета». Пропустили выходящих и входящих пассажиров, потом одновременно начали забираться в салон. Но габариты не позволили. Тогда медведи устроили свалку, упали на пол в салоне, потом один другого несколько раз отшлепал массивной лапой по мягкому месту. В конце концов, придерживая головы лапами, они отошли от автобуса.

В Красноярске два медведя подрались на автобусной остановке .

Однако на этом они не остановились и предприняли такую же попытку уже с 71-м автобусом. А затем «подрались» - начали показывать приемы из восточных единоборств.

Такие проделки на остановке общественного транспорта устроили аниматоры в костюмах популярных мишек Тэдди, видимо, чтобы просто повеселить публику. Когда видео появилось в социальных сетях, подписчики восприняли его двояко. Одни написали: «Повеселило». А другие назвали такую шутку безобразием. Им привиделось, что пара движений мишек имели сексуальный подтекст, потому и возмутились.

Видео: Новости ТВК

ИСТОЧНИК KP.RU

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