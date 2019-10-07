СЕГОДНЯ 08:53 2019-10-07T08:53:45+03:00

В Красноярске на правобережье из-за аварии экстренно отключили холодную воду. Карта предоставлена пресс-службой "КрасКома"

Изменить размер текста: A A

В Красноярске на правобережье из-за аварии отключили подачу холодной воды. Об этом сообщает оперативная диспетчерская служба «КрасКома». Там пояснили: произошло повреждение магистрального водопровода на улице 60 лет Октября. Подача воды была остановлена с 11:20 часов. Возобновится только после полного устранения проблемы.

Адреса домов, которые остались без воды:

- улица 60 лет Октября, 101а,103, 107, 111, 115, 115а,1 13, 117, 117а, 111а, 105, 105а, 105г, 105д, 105б, 105в,109, 119, 197, 124, 124а, 124б, 126, 128, 128а, 130, 132, 134, 136, 136а, 136в, 136г, 136б, 136/1, 138, 140, 142, 144, 144а. 144б, 144в, 144г, 144ж, 144д, 144/1,2, 146, 148, 148а, б, в, г, д, ж; 150, 152, 154, 156, 151а,б,в,г; 158, 160, 160/1,2; 164, 166, 168, 168/1,2; 168в, 170, 172, 172/1, 178, 180,128;

- улица Мусорского, 18, 18а, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.

- улица Затонская, 32, 32а, 32б, 34, 36, 36а, 38.

В поселке Первомайский возможен дефицит холодной воды на верхних этажах.

Дополнительную информацию по срокам отключения воды жители могут получить в Центральной диспетчерской службе «КрасКома» по телефону: 211-39-63.

ИСТОЧНИК KP.RU