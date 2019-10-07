Призрак «МММ» появился в Красноярске: пенсионерка перевела мошенникам полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:09 2019-10-07T08:09:46+03:00

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Призрак финансовой пирамиды «МММ» появился в Красноярске и продолжает свое дело по выманиваю денег у населения. Правда, времена уже другие, поэтому и схема изменилась. Пожилой женщине, ей без малого 80 лет, позвонил на телефон неизвестный. Представился: сотрудник компании «МММ». Компания якобы возобновила свою деятельность и теперь спешит рассчитаться с теми, кто когда-то сделал в нее вложения (читайте, потерял деньги на вкладах).

Бабушка, видимо, была одной из таких вкладчиц. А, может, и не была, но поддалась на слова незнакомого собеседника. Тот сообщил, что пенсионерке начислена большая сумма – 465 тысяч рублей компенсации и 760 тысяч рублей – проценты за 25 лет.

Только один нюанс, бабушке нужно открыть счет в банке. Что она и сделала. А в результате лишилась своих накоплений – 465 тысяч рублей. Теперь она надеется, что полиция поможет ей найти мошенников и вернуть деньги. Добавим, что об этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно из собственных источников.

ИСТОЧНИК KP.RU