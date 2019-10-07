2019-10-07T07:49:37+03:00
Происшествия

В Красноярске студентка упала в салоне внезапно затормозившего автобуса

Девушка поранила колени
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске студентка упала в салоне внезапно затормозившего автобусаВ Красноярске студентка упала в салоне внезапно затормозившего автобусаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске студентка упала в салоне внезапно затормозившего автобуса. Это произошло накануне, в пресс-службе ГИБДД города рассказали подробности ЧП. 17-летняя девушка ехала в техникум на маршрутке № 9 по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий». Она стояла в задней части салона.

Неожиданно водитель затормозил. Да так, что пассажирка не удержалась и упала на колени. Сильно ушиблась. С водителем, который это допустил, разговор особый. Но госавтоинспекторы обращают внимание пассажиров на то, что во время поездки в общественном транспорте они сами не должны забывать о своей безопасности. Нужно обязательно держаться за поручни и занять устойчивое положение. При этом запрещается стоять на выступающих частях, подножках транспортных средств и прислоняться к дверям.

- В случае падения в салоне маршрутного транспортного средства необходимо обратиться к кондуктору или водителю, вызвать «скорую помощь» и сотрудников ГИБДД, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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