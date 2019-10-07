Жуткая находка: житель Хакасии обнаружил в лесу четырех повешенных собак

СЕГОДНЯ 07:15 2019-10-07T07:15:40+03:00

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Жуткую находку обнаружил житель Абакана на минувших выходных. Мужчина поделился фотографиями в социальной сети в паблике «ЧП Хакасия», но смотреть на них без содрогания невозможно. Абаканец был в Краснотуранском районе, в деревне Диссос. Это в 70 километров от хакасской столицы. Гулял по осеннему лесу и обнаружил дерево, а на нем – четырех повешенных собак. Животные были уже мертвы, а рядом – никого.

Мужчина рассказывает, что позвонил в полицию, но ему там ответили, что такими делами не занимаются. Правда, пообещали отправить участкового для проверки. После этого подписчик обратился в группу за советом: что делать с такой находкой? Куда еще позвонить, чтобы нашли тех, кто убил собак?

На такое лучше не смотреть. Фото: "ЧП Хакасия"

В Уголовном кодексе РФ существует статья за жестокое обращение с животными. Согласно ей, за убийство нескольких животных наказание – до 5 лет лишения свободы.

Добавим, что в августе туристы, которые сплавлялись по Мане, обнаружили место зверской казни собак. Одно из животных было привязано к скале заживо, его спасли. Теперь у пса новая жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU