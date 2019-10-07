2019-10-07T06:43:29+03:00
Общество

В центре Красноярска перекроют движение на нескольких улицах

Ради крестного хода
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В центре Красноярска перекроют движение на нескольких улицахВ центре Красноярска перекроют движение на нескольких улицахФото: Мария ЛЕНЦ
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В центре Красноярска в среду, 9 октября, перекроют движение на нескольких улицах. Ограничение будет временным, его причина – крестный ход, посвященный празднику в честь апостола Евангелиста Иоанна Богослова.

Как уточнили в мэрии, для обеспечения безопасности будут введены следующие ограничения:

- с 10:30 до 11:40 часов 9 октября будет закрыт для движения транспорта участок улицы 9 января от Ленина до Мира.

- в это же время будет закрыта для транспорта крайняя левая полоса движения по улице Ленина, на участке от Каратанова до 9 Января.

Накануне мероприятия, с 18:00 часов 8 октября до 11:40 часов 9 октября будет запрещена остановка и стоянка транспорта на следующих участках:

- по улице 9 Января на участке от Ленина до Мира; - по улице Ленина на участке от Каратанова до 9 Января.

Для водителей будут выставлены временные дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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