В центре Красноярска перекроют движение на нескольких улицах
В центре Красноярска в среду, 9 октября, перекроют движение на нескольких улицах. Ограничение будет временным, его причина – крестный ход, посвященный празднику в честь апостола Евангелиста Иоанна Богослова.
Как уточнили в мэрии, для обеспечения безопасности будут введены следующие ограничения:
- с 10:30 до 11:40 часов 9 октября будет закрыт для движения транспорта участок улицы 9 января от Ленина до Мира.
- в это же время будет закрыта для транспорта крайняя левая полоса движения по улице Ленина, на участке от Каратанова до 9 Января.
Накануне мероприятия, с 18:00 часов 8 октября до 11:40 часов 9 октября будет запрещена остановка и стоянка транспорта на следующих участках:
- по улице 9 Января на участке от Ленина до Мира; - по улице Ленина на участке от Каратанова до 9 Января.
Для водителей будут выставлены временные дорожные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU