В Красноярском крае приятели обчистили гаражи на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 06:32 2019-10-07T06:32:40+03:00

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В Железногорске приятели обчистили гаражи в общей сложности на сумму более чем в полмиллиона рублей. Подозреваемые задержаны, следователи настаивают на их аресте. По предварительным данным, подозреваемые совершили более 10 преступлений. Они проникали в гаражи, повреждая замки ломом.

Похищали в основном то, что можно было быстро продать: дорогостоящие электрические инструменты, туристическое снаряжение, изделия из металла, автомобильные запчасти и другое имущество. Часть похищенного уже успели сбыть. Часть – сотрудники полиции изъяли, после проведения следственных действий вещи будут возвращены владельцам.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, подозреваемым 36 и 42 года. Оба они – жители Железногорска. Были ли у них ранее проблемы с законом, не уточняется. На них завели уголовное дело, по которому им грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU