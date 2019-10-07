СЕГОДНЯ 06:07 2019-10-07T06:07:10+03:00

В Красноярске в детском саду появилась машина для обнимания. Фото: управление образования города

И много других интересных и полезных вещей

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В Красноярске в детском саду № 11 появилось уникальное оборудование для ребятишек с повышенными потребностями. Теперь воспитанники с проблемами опорно-двигательного аппарата смогут играть, приобщаться к здоровому и активному образу жизни вместе со своими сверстниками. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в управлении образования города.

Например, машина для обнимания. Это конструкция с двумя мягкими валиками для детей-аутистов. Такие ребятишки избегают тесного контакта с людьми. Если для большинства обычных детей объятия – это способ успокоиться, то у аутиста они, напротив, вызывают страх и тревогу.

Проскальзывая между валиками, человек ощущает приятное, мягкое давление. Такое упражнение поможет ребёнку успокоиться и испытать положительные эмоции. Педагоги отмечают, что «обнимательная» машина стала настоящим хитом среди ребятишек вне зависимости от состояния здоровья.

Помимо этого в игровом комплексе есть горка, рукоход, турники, канаты, реабилитационный велосипед, роликовая доска с веслом и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU