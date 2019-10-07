За сутки на красноярских «Столбах» заблудились два туриста
В выходной день на «Столбах» было традиционное нашествие туристов. Спасателям на выдвижном посту, который расположен на кордоне в Центральных столбах, работы прибавилось. В минувшие сутки помощь понадобилась пятерым любителям лесных прогулок.
Сначала стало известно, что в районе ручья «Моховой» заблудилась женщина и не может самостоятельно выйти. Спасибо тем, кто проходил мимо, указали правильное направление. Еще один мужчина заблудился в районе скалы «Первенец». Его также вывели к кордону.
Трем туристам понадобилась медицинская помощь. Сначала мужчина, затем женщина возле кордона «Лалетино» повредили ноги. Обоих пришлось выносить с территории заповедника на улицу Свердловскую, где их ждали медики. И еще одна женщина сломала руку и потеряла сознание. Ей также вызвали «Скорую помощь».
ИСТОЧНИК KP.RU