За сутки на красноярских «Столбах» заблудились два туриста

СЕГОДНЯ 05:43 2019-10-07T05:43:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В выходной день на «Столбах» было традиционное нашествие туристов. Спасателям на выдвижном посту, который расположен на кордоне в Центральных столбах, работы прибавилось. В минувшие сутки помощь понадобилась пятерым любителям лесных прогулок.

Сначала стало известно, что в районе ручья «Моховой» заблудилась женщина и не может самостоятельно выйти. Спасибо тем, кто проходил мимо, указали правильное направление. Еще один мужчина заблудился в районе скалы «Первенец». Его также вывели к кордону.

Трем туристам понадобилась медицинская помощь. Сначала мужчина, затем женщина возле кордона «Лалетино» повредили ноги. Обоих пришлось выносить с территории заповедника на улицу Свердловскую, где их ждали медики. И еще одна женщина сломала руку и потеряла сознание. Ей также вызвали «Скорую помощь».

ИСТОЧНИК KP.RU