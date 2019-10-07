2019-10-07T05:05:48+03:00
Общество

В Хакасии участковый выехал на семейные разборки, а попал в роддом

Доставил женщину в больницу с мигалками
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Участковый Сергей Андреев. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Республике ХакасияУчастковый Сергей Андреев. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Республике Хакасия
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В небольшом селе Московское (Усть-Абаканский район Хакасии) участковому Сергею Андрееву пришлось выполнять необычную миссию. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканской полиции, случилось все несколько дней назад. Из дежурной части участковому передали информацию о семейном скандале с дракой.

Полицейский выехал по указанному адресу. Испуганная заплаканная женщина начала рассказывать: поссорилась с бывшим сожителем, который в пьяном виде пришел к ней выяснять отношения. Прибежала к сестре, чтобы спрятаться. А сестра – на 9-м месяце, ей нельзя волноваться.

И в этот момент в разговор вмешалась сама сестра: у нее начались схватки, муж на работе, а «Скорая» задерживается, что делать? Сергей отложил составление протокол по семейным разборкам, усадил будущую маму в служебный автомобиль и с мигалками помчался в Черногорск, в родильный дом. А оттуда вернулся нести свою службу. Утром ему сообщили, что родилась девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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