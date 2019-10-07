Тимур Ожегов назначен на должность территориального директора Банка УРАЛСИБ в Красноярске

СЕГОДНЯ 04:50 2019-10-07T04:50:35+03:00

Он будет отвечать за реализацию планов по активному расширению бизнеса Банка в Красноярском крае

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Тимур Ожегов назначен на должность территориального директора Красноярской территориальной дирекции Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске. В данной должности он будет отвечать за реализацию планов по активному расширению бизнеса Банка в Красноярском крае.

Тимур Ожегов окончил читинский институт Иркутской государственной экономической академии по специальности «Финансы и кредит». Деятельность в банковской сфере начал в 1997 году в региональном филиале Агропромышленного банка. Затем работал в Сберегательном банке и в банке ВТБ. С декабря 2013 по февраль 2017 года занимал должность управляющего филиалом Банка ВТБ в г. Красноярск. С мая 2017 года возглавлял операционный офис «Красноярский» Связь-Банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя клиентам широкий спектр банковских услуг. Региональная сеть продаж финансовых продуктов Банка представлена в 46 регионах и насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 553 банкомата, 530 платежных терминалов.

ИСТОЧНИК KP.RU