Житель Красноярского края заставил банк вернуть деньги за навязанные услуги

СЕГОДНЯ 04:46 2019-10-07T04:46:13+03:00

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Житель Ачинска заставил банк вернуть деньги за навязанные ему услуги. Правда, добровольно кредитное учреждение делать этого не собиралось, гражданину пришлось обратиться за помощью в Роспотребнадзор, а там помогли составить исковое заявление в суд.

В ведомстве «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что потребитель решил взять кредит в банке «Восточный». В рамках заключенного кредитного договора с заемщика дополнительно была удержана плата за выпуск виртуальной дебетовой карты «Суперзащита» с пакетом услуг (страхование, начисление бонусов (Cash-back), процентов на остаток денежных средств) в размере 31 000 рублей.

Однако саму карту и ее реквизиты заемщик не получал, ему не объяснили, как с ней работать и на каких условиях ее вообще выдали. Да и в целом о такой услуге гражданин узнал позже, уже после подписания договора. Попытался отказаться от карты и вернуть деньги – бесполезно. Дошло до суда. В результате банку придется вернуть своему заемщику 48 тысяч рублей: плата за оформление виртуальной дебетовой карты «Суперзащита» - 31 000 рублей, компенсация морального вреда – 1000 рублей и штраф 16 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU