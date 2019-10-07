Житель Красноярского края заставил банк вернуть деньги за навязанные услуги
Житель Ачинска заставил банк вернуть деньги за навязанные ему услуги. Правда, добровольно кредитное учреждение делать этого не собиралось, гражданину пришлось обратиться за помощью в Роспотребнадзор, а там помогли составить исковое заявление в суд.
В ведомстве «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что потребитель решил взять кредит в банке «Восточный». В рамках заключенного кредитного договора с заемщика дополнительно была удержана плата за выпуск виртуальной дебетовой карты «Суперзащита» с пакетом услуг (страхование, начисление бонусов (Cash-back), процентов на остаток денежных средств) в размере 31 000 рублей.
Однако саму карту и ее реквизиты заемщик не получал, ему не объяснили, как с ней работать и на каких условиях ее вообще выдали. Да и в целом о такой услуге гражданин узнал позже, уже после подписания договора. Попытался отказаться от карты и вернуть деньги – бесполезно. Дошло до суда. В результате банку придется вернуть своему заемщику 48 тысяч рублей: плата за оформление виртуальной дебетовой карты «Суперзащита» - 31 000 рублей, компенсация морального вреда – 1000 рублей и штраф 16 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU