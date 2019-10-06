Мэрия Красноярска ищет еще одного подрядчика на отлов бездомных собак

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-06T14:39:36+03:00

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Власти Красноярска ищут еще одного подрядчика на отлов бездомных собак. На портале госзакупок объявлен конкурс. Общий объем конкурсной денежной массы - 2 миллиона 999 тысяч рублей. За эту сумму подрябчик должен будет заниматься отловом и стерилизацией животных. Одним из главных условий габоты является гуманность в обращении с четвероногими бродягами. По данным портала госзакупок, заявки от участников принимаются до 16 октября. А сам контракт рассчитан до конца декабря.

Напомним, что в данный момент в городе действует две официальные организация по отлову - «Бездомный пес» и «Сибирь». Однако полностью проблем города это не решает. По официальной информации, с начала год отловщики поймали 294 бездомных собаки. Очевидно, что это мало. И проблема для некоторых микрорайонов города до сих пор стоит очень остро - речь и о Солнечном, где собаки орудуют на пустыре, и об Академгородке, где терроризируют кварталы.

ИСТОЧНИК KP.RU