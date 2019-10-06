«Мы сделаем наш микрорайон комфортным!» Жители Солнечного вышли на митинг за благоустройство

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-06T12:38:31+03:00

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В Солнечном в воскресенье,6 октября прошел митинг за благоустройство микрорайона. По признанию организаторов, мероприятие было очень эмоциональным, однако людям удалось призвать к ответу власти. На встречу с жителями микрорайона приехали и депутаты, и представители администрации Красноярска. Напомним, проблемы микрорайона прозвучали на всю страну на прямой линии с президентом России. К решению проблемы города подключился губернатор края Александр Усс, который однозначно дал понять, что поддерживает требования жителей Солнечного. Еще полгода назад микрорайону отказывали в зеленых зонах, теперь места под сквер и парк нашлись.

- Таким образом, в Солнечном совместными усилиями жителей и губернатора появится две зоны отдыха: место, где чиновники на голосовании решили разместить сквер (за торговым центром) и обещанный парк, - рассказала организатор митинга Ксения Бессонова. - Вопрос размещения бассейна также в разработке, место будет определено в ближайшие месяцы, - со слов властей. Детский сад строится в 3-- микрорайоне, по школе - на следующий год должны начать проектирование.

На митинге остро стоял вопрос отсутствия дорожных знаков по пути до 156-й школы. Сейчас школьный автобус к ней подъехать не может - ребятишки высаживаются на конечной общественного транспорта. Знаки пообещали установить и оградить тротуар от дороги. Сами жители вдохновлены изменениями и готовы бороться за свои права и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU