2019-10-06T11:42:15+03:00
Происшествия

Мужчина со свернутым носом и его друг со шрамом на губе насмерть забили на пустыре жителя Красноярска

От травм он умер в БСМП [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мужчина со свернутым носом и его друг со шрамом на губе насмерть забили на пустыре жителя КрасноярскаМужчина со свернутым носом и его друг со шрамом на губе насмерть забили на пустыре жителя КрасноярскаФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Красноярска Кирилл К. погиб в ночь на 16 августа. Его избили на пустыре в Ленинском районе, неподалеку от собственного дома (улица Борисевича). Нападавших было двое, сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник.

Среди прочего у красноярца была закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. От него он позднее и умер в БСМП. У полиции уже имеются подозреваемые. Это 39-летний Игорь Р. и и 32-летний Иван Г.

Оба довольно примечательной внешности. У Игоря Р., к примеру, свернута спинка носа, над правой бровью вертикальный шрам в 2 сантиметра, на правой щеке и кончике носа родинки по 2 миллиметра, подбородок раздвоенный. Рост 175 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное европейского типа, смуглое, волос прямой, темно-русый средней длинны, глаза светло-серые, большие, брови дугообразные, нос средний. У Ивана Г. рост 170-175 сантиметров, телосложение среднее, лицо овальное европейского типа, смуглое, волос прямой, темный стрижка короткая, брови дугообразные, глаза темные большие, нос прямой средний, рот большой, губы средние, подбородок вертикальный. На верхней губе справа у Ивана шрам. Передвигается на белом «Фольксваген Поло» без заднего бампера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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