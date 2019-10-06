Пьяного «полковника милиции», ехавшего по «встречке», задержали в Красноярске

СЕГОДНЯ 11:01 2019-10-06T11:01:18+03:00

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Красноярские водители заблокировали на дороге, а инспекторы ГИБДД задержали пьяного водителя «Волги». Инцидент произошел накануне, на улице Республики.

Здесь по встречке, как говорится, на всех парах неслась «Волга». В какой-то момент она предсказуемо уперлась внос другой машины.Из «Волги», пошатываясь, вышла нетрезвая пассажирка и начала требовать у водителя убраться с дороги. Вслед за ней пришел и водитель - тоже пьяный. Он заявил мужчине, что «служит полковником в милиции» и отмечал День работников уголовного розыска. Дескать, вон с дороги, а то... и дальше водитель «Волги» пообещал устроить водителю проблемы и таран. И даже попытался продолжить путь по встречке, но его заблокировали другие водители.

Конечно, сотрудником полиции пьяныйводитель не является. Это официально подтвердили в краевом МВД. Мужчину, к слову, уже задержали. Кроме того, в ГИБДД напомнили, что о пьяных водителях необходимо сообщать по телефону синей линии: 8(391)263–10–19.

ИСТОЧНИК KP.RU