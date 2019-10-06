2019-10-06T08:56:49+03:00
Общество

В Красноярске рабочая неделя начнется с тепла, но в конце - похолодает

Рассказываем, какая погода ждет город на предстоящей неделе
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске рабочая неделя начнется с тепла, но в конце - похолодаетВ Красноярске рабочая неделя начнется с тепла, но в конце - похолодаетФото: Мария ЛЕНЦ
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Предстоящая рабочая неделя в Красноярске еще будет теплой, сообщает Гидрометцентр. Однако в середине - резко похолодает, и в город придут низкие температуры.

По данным метеорологов, в понедельник, 7 октября, в Красноярске будет солнечно и сухо - днем до плюс 16 градусов. Затем температура пойдет на спад. Во вторник, 8 октября, столбики термометров покажут 13 градусов тепла, а со среды начнется похолодание. В этот день в город придут дожди. Температура воздуха днем - до плюс 6-8 градусов, ночью - до 2 градусов тепла. Четверг выдастся еще более ходолдным - до плюс 5. А вот в пятницу, 11 октября, несколько потеплеет: днем синоптики обещают до плюс 11 градусов, зато ночные температуры уйдут в минус. До минус 4 мороза. По предварительной информации, такая же погодная картина будет и на выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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