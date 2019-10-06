2019-10-06T06:30:08+03:00
Общество

Женщина признана лучшим водителем автобуса в Красноярске

Это женщина
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Женщина признана лучшим водителем автобуса в КрасноярскеЖенщина признана лучшим водителем автобуса в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Змейка, параллельная парковка и виртуозное торможение - все это этапы конкурса лучших водителей автобусов. Он прошел в Красноярске на минувшей неделе, а побороться за почетное первое место приехали водители автобусов из 7 городов и сел края. Всего 20 человек. И победила... нет, не дружба, а водитель-женщина. Хотя и дружба тоже, конечно.

Скоростное маневрирование на автобусах МАЗ и ПАЗ, правила дорожного движения, эстафета - Любови Никулиной, кажется, по силам все. За рулем автобуса она с 2014 года, до этого работала охранницей. Девушка говорит, что очень волновалась, но, несмотря на это, показала класс.

- Начинают они движение со змейки передним и задним ходом, потом у них есть параллельная парковка. На финише водитель должен затормозить на линии шириной 15 ссантиметров, - рассказал о конкурсе замруководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

Победители представят в следующем году Красноярский край на общероссийском конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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