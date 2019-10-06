В Хакасии идет суд над педофилом и матерью, продавшей ему своих дочерей

СЕГОДНЯ 05:42 2019-10-06T05:42:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саяногорском городском суде начался процесс по шокирующему делу: 34-летняя мать двух девочек (7 и 8 лет) продала их за деньги своему любовнику-педофилу для сексуальных утех. Дело слушают в закрытом режиме.

Напомним, произошло все еще осенью 2012 года. Жительница Саяногорска познакомилась и начала встречаться с мужчиной, который в один из дней открытым текстом предложил ей продать ему детей. В один из дней девочек посадили в машину, вывезли в безопасное место, где 54-летний педофил надругался над ними. Мать при этом находилась рядом и наблюдала за изнасилованием. Был ли это единичный факт, или педофил систематически насиловал девочек - не сообщается. Выяснилось все случайно. В 2017 году он в соцсетях познакомился с 14-летней девочкой, назначил встречу. Та пришла и тоже подверглась нападению.

Добавим, что, по информации СУ СКР по Хакасии, обвиняемый имеет признаки расстройства сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии, - таково заключение экспертов. Впрочем, это не исключает того факта, что, совершая преступления, он был вменяем и отдавал себе отчет в действиях.

На минувшем заседании педофилу и его сообщнице продлили еще на полгода срок содержания под стражей. «Комсомольская правда» - Красноярск продолжает следить за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU