За год в Красноярске снизилось число людей, объявивших себя банкротами

СЕГОДНЯ 05:13 2019-10-06T05:13:41+03:00

В этом году их на 34 человека меньше, чем в предыдущем

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Эксперты подсчитали количество жителей Красноярска, выбравших процедуру банкротства для решения своих фмнансовых проблем. Специалисты портала «Федресурс» отмечают, что за первые три квартала текущего года количество банкротов уменьшилось.

По их данным с начала года банкротами были признаны 525 красноярцев, - это на 34 человека меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С чем связан некоторый спад - не поясняется.Также сообщается, по каким причинам жители Красноярска принимают решение пройти через данную процедуру.

Добавим, что всего в прошлом году банкротами себя объявили более 800 красноярцев. В России, к слову, наоборот - тенденция к росту количества банкротств. За первые триквартала этого года банкротами стали 47,7 тысяч человек. Это на 53,9 процента больше, чем в тот же период прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU