За год в Красноярске снизилось число людей, объявивших себя банкротами
Эксперты подсчитали количество жителей Красноярска, выбравших процедуру банкротства для решения своих фмнансовых проблем. Специалисты портала «Федресурс» отмечают, что за первые три квартала текущего года количество банкротов уменьшилось.
По их данным с начала года банкротами были признаны 525 красноярцев, - это на 34 человека меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С чем связан некоторый спад - не поясняется.Также сообщается, по каким причинам жители Красноярска принимают решение пройти через данную процедуру.
Добавим, что всего в прошлом году банкротами себя объявили более 800 красноярцев. В России, к слову, наоборот - тенденция к росту количества банкротств. За первые триквартала этого года банкротами стали 47,7 тысяч человек. Это на 53,9 процента больше, чем в тот же период прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU