Красноярцам показали прадедушку действующих водозаборов города с высоты птичьего полета

СЕГОДНЯ 14:56 2019-10-05T14:56:15+03:00

Первый водонасос был установлен там 106 лет назад

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Красноярцам с необычного ракурса – с высоты птичьего полета – показали прадедушку действующих водозаборов города. Речь идет о старинном здании на острове Посадный. Когда-то, в 1913 году, здесь был установлен первый водонасос. А сейчас находится музей.

- Уже на подходе к этому месту можно увидеть первые экспонаты – люки разных годов. Есть и один из самых первых, из того самого 1913 года. А совсем рядом работают современные насосы водозабора, являющегося особо охраняемым объектом городской системы жизнеобеспечения. Кстати, именно поэтому территория музея является закрытой, - рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск пресс-секретарь «КрасКома» Татьяна Лукина.

Среди экспонатов музея есть немецкая бронзовая задвижка, произведенная 100 лет назад в Германии. Чугунный угольный утюг – причина многочисленных возгораний деревянных строений. Сохранилась и чугунная винтовая лестница 1913 года постройки, она была отлита по спецзаказу в прошлом веке.

Экскурсии Музее красноярского водопровода компании «КрасКом» проходят в рабочие дни с понедельника по пятницу, начало первой – в 10:00, последней – в 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU