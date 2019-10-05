В аэропорту Красноярска задержали 42 килограмма подозрительной икры

СЕГОДНЯ 14:12 2019-10-05T14:12:05+03:00

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В аэропорту Красноярска специалисты краевого Россельхознадзора задержали 42 килограмма подозрительной икры. В пресс-службе ведомства рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что на коммерческом складе аэропорта проводили досмотр груза, прибывшего из Владивостока. Получателем значилось физическое лицо в краевом центре.

Икра была упакована в два пластиковых контейнера, но отсутствовала положенная законодательством маркировка. Поэтому специалисты не смогли идентифицировать ни изготовителя, ни дату выработки, ни срок годности продукции. Кроме того, владелец не предоставил информацию о ветеринарном сопроводительном документе.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время деликатесная продукция помещена на изолированное хранение, пока не решится вопрос, что с ней делать дальше. А в отношении гражданина, допустившего оборот икры с нарушением ветеринарно-санитарных требований, возбуждено дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU