В Красноярске полумарафон «Енисей-батюшка» соберет 400 участников

СЕГОДНЯ 12:11 2019-10-05T12:11:02+03:00

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В Красноярске завтра, 6 октября, состоится традиционный полумарафон «Енисей-батюшка». На участие в нем уже зарегистрировались 400 человек. Причем география довольно широка: в город на Енисее съезжаются любители бега из Томска, Новосибирска, Кемерово, Абакана, Железногорска, Зеленогорска, Енисейска, Лесосибирска, Назарово, Сосновоборска, Минусинска, Канска, Ачинска и Дивногорска, сообщает ИА «Запад24».

Место забегов – левобережная набережная. Старт – от «Капитанского клуба» (Дубровинского, 100). На дистанцию в 5 километров выйдут участники в возрасте от 12 лет. На забег им отводится не более 60 минут. На дистанцию 21,1 километров выйдут 9 возрастных категорий от 18 и старше, лимит прохождения – 180 минут.

Расписание мероприятия 6 октября:

- регистрация участников с 9:00 до 10:45;

- старт на 5 км – в 10:00;

- торжественное открытие и награждение победителей и призеров на 5 км – в 10:45;

- полумарафон на 21,1 км – с 11:00 до 14:00;

- награждение победителей – 14:00.

Каждый участник полумарафона получит от организаторов эксклюзивную памятную медаль.

ИСТОЧНИК KP.RU