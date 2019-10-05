В Красноярске полумарафон «Енисей-батюшка» соберет 400 участников
В Красноярске завтра, 6 октября, состоится традиционный полумарафон «Енисей-батюшка». На участие в нем уже зарегистрировались 400 человек. Причем география довольно широка: в город на Енисее съезжаются любители бега из Томска, Новосибирска, Кемерово, Абакана, Железногорска, Зеленогорска, Енисейска, Лесосибирска, Назарово, Сосновоборска, Минусинска, Канска, Ачинска и Дивногорска, сообщает ИА «Запад24».
Место забегов – левобережная набережная. Старт – от «Капитанского клуба» (Дубровинского, 100). На дистанцию в 5 километров выйдут участники в возрасте от 12 лет. На забег им отводится не более 60 минут. На дистанцию 21,1 километров выйдут 9 возрастных категорий от 18 и старше, лимит прохождения – 180 минут.
Расписание мероприятия 6 октября:
- регистрация участников с 9:00 до 10:45;
- старт на 5 км – в 10:00;
- торжественное открытие и награждение победителей и призеров на 5 км – в 10:45;
- полумарафон на 21,1 км – с 11:00 до 14:00;
- награждение победителей – 14:00.
Каждый участник полумарафона получит от организаторов эксклюзивную памятную медаль.
ИСТОЧНИК KP.RU