2019-10-05T09:49:21+03:00
Общество

В Красноярском крае приставы арестовали лесопилку

Владелец задолжал налоговой и деловым партнерам
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае приставы арестовали лесопилкуВ Красноярском крае приставы арестовали лесопилкуФото: Мария ЛЕНЦ
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В городе Лесосибирске судебные приставы арестовали имущество лесоперерабатывающего предприятия «Большая медведица». Владелец лесопилки задолжал более 26 миллионов рублей. В эту сумму входят неоплаченные налоги, страховые взносы и невыполненные обязательства перед деловыми партнерами. Понятно, что долги появились не моментально, они росли и копились месяцами.

Предпринимателю не раз предлагали решить этот вопрос добровольно. Однако он не предпринял никаких действий. Видимо, дела шли настолько плохо, что он махнул на все рукой. И даже когда суд вынес решение о принудительном взыскании долгов, владелец «Большой медведицы» ничего не сделал.

В пресс-службе краевых судебных приставов «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что был наложен арест на деревообрабатывающие станки. Имущество пока находится на ответственном хранении, оно уже оценено и в ближайшие дни его передадут в Росимущество для последующей реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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