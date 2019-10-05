СЕГОДНЯ 07:27 2019-10-05T07:27:55+03:00

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В Красноярске накануне, 4 октября, произошла авария с участием пешехода. Запись с уличной камеры видеонаблюдения попала в паблик «ЧП-Красноярск», так что можно рассмотреть, как и что там произошло.

В Красноярске из-за пешехода 75-летняя дама за рулем протаранила «Камри».Мы в ВК: https://vk.com/kraschp Наш инстаграм: https://www.instagram.com/kras.chp/ Видео проекта http://cam.krk.ru компании ОрионТелеком http://orionnet.ru Видео с данной камеры вы можете получить позвонив по телефону 2-000-000

На улице Высотной, возле спорткомплекса «Рассвет», некий пожилой пешеход-мужчина собирался пересечь проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Он убедился, что на одной части дороги автомобилисты его пропускают, и побежал вперед.

В этот момент ехавший по встречной полосе водитель на «Тойоте Камри» тоже собирался притормозить, чтобы пропустить мужчину, но тут ему в зад врезался другой автомобиль и буквально толкнул «Камри» на пешехода. Налицо – несоблюдение дистанции. Как говорят очевидцы, нарушительницей оказалась женщина в возрасте 75 лет.

Пешеход не пострадал, а потом, когда водитель «Камри» устроил разборки с женщиной, и вовсе скрылся «под шумок».

ИСТОЧНИК KP.RU