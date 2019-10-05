«Не украл, а позаимствовал»: в Красноярске мужчина опустошил кредитный счет своей бывшей

СЕГОДНЯ 06:26 2019-10-05T06:26:14+03:00

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В Красноярске мужчина опустошил кредитный счет своей бывшей подруги. Воспользовался доверием. Сумма ущерба – более 85 тысяч рублей. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно из собственных источников.

Кредитную карту в банке женщина оформила на свое имя весной этого года. В тот момент у нее были отношения с подозреваемым. Они вместе делали покупки, оплачивая их с карты. Порой мужчина делал это самостоятельно (следовательно, пин-код ему был известен). Однако через пару-тройку месяцев пара рассталась по причине ревности. А вскоре женщина заметила пропажу карты из кошелька.

Первым делом позвонила в банк и попросила заблокировать карту, заодно поинтересовалась, сколько денег на счету. Узнав, что всего 2 тысячи, разозлилась и устроила с бывшим разборки по телефону. Тот скрывать не стал: да, карту взял. Но пообещал вернуть все до копейки. И даже написал расписку, что за несколько месяцев рассчитается с ней. И не сделал этого. Тогда женщина направилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU